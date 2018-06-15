«Анжи» подал документы для участия в РФПЛ

подал документы для вступления в Премьер-лигу.

Как сообщает официальный сайт «Анжи», 15 июня клуб передал все необходимые документы.

Решение о приеме махачкалинцев в РФПЛ будет принято на следующей неделе на Общем Собрании РФПЛ.

Напомним, 13 июня стало известно, что «Амкар» лишился лицензии на участие в РФПЛ и ФНЛ. Согласно регламенту место «Амкара» в премьер-лиге может занять «Анжи». У «Анжи» уже есть лицензия для участия в Премьер-лиге.

По итогам сезона 2017-2018 «Анжи» вылетел из РФПЛ, уступив в стыковых матчах «Енисею».