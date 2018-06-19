ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнДневник ЧМ-2018. Бельгийский десерт, типичная Англия и необыкновенный Кейн
    Короче, ЧМ. 18 и 19 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 10:49
    • В РФПЛ пообещали внедрить систему VAR «в течение одного-двух лет»
  • 10:13
    • «Лестер» не ведет переговоры о переходе защитника «Локомотива»
  • 09:42
    • Зеппельт: Допинг-проба Камболова была подменена в июне 2015 года
  • 09:02
    • Салах готов к матчу против России
    Все новости спорта

    Швейцарские болельщики вместо Ростова-на-Дону забронировали отель в Ростове Великом

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Болельщики сборной Швейцарии, прибывшие на ЧМ-2018, по ошибке забронировали отель в Ростове Великом (Ярославская область) вместо Ростова-на-Дону, информирует Служба-112.

    Болельщик сборной Швейцарии
    Болельщик сборной Швейцарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Обращение от иностранных туристов, приехавших поддержать сборную Швейцарии по футболу, поступило в службу спасения 16 июня. Болельщики находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания.

    «Переводчик Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — сообщает пресс-служба.

    В первом матче ЧМ-2018 Швейцария сыграла вничью с Бразилией (1:1). Следующим соперником швейцарцев будет сборная Сербии. Матч пройдет 22 июня в Калининграде.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Дневник ЧМ-2018. Бельгийский десерт, типичная Англия и необыкновенный Кейн
  • 01:36
    •
  • Прогноз
  • Колумбия – Япония
  • 1,73
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Лучшие автомобильные интерьеры 2018 годаНедосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлят ли колумбийцы успешную серию против японцев?
  • Колумбия – Япония. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Крепкие «львы» помучают «белых орлов»
  • Польша – Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Сможет ли Акинфеев вновь сохранить ворота на замке?
  • Россия – Египет. Прогноз и ставки
  • 2,30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Шведы взяли три очка в упорной борьбе Футбол Златан, не переживайТрудовая победа сборной Швеции над Южной Кореей на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 20:570
  • 07:58
    • Месси, Дибала и Ди Мария пропустили часть тренировки сборной Аргентины
  • 07:34
    • В двигатель самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии, попала птица
  • 07:23
    • «Ювентус» сделал официальное предложение по Головину
    Фотогалерея Бельгия — Панама 3:0В Нижнем Новгороде в матче группы G чемпионата мира-2018 Бельгия разгромила Панаму 3:0 Вчера в 19:34
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Акинфеев против Салаха
  • 8,64
    •
  • 11:17
    • СМИ: Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем мира
  • 11:14
    • «Ливерпуль» пожелала Салаху удачи в игре с Россией
  • 11:03
    • Погребняк предрек сборной России выход в плей-офф
    Сборная Сербии на ЧМ-2010 в Южной Африке Футбол Кто к нам с мячом придет? СербияЮгославский период, Синиша Михайлович и первый сербский мундиаль. История сборной Сербии на чемпионатах мира по футболу Вчера в 12:030
  • 07:12
    • Гризманн и Эрнандес продлили контракты с «Атлетико»
  • 23:03
    • Кейн принес Англии победу над Тунисом
  • 20:03
    • Бельгия уверенно обыграла Панаму
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие