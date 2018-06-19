Швейцарские болельщики вместо Ростова-на-Дону забронировали отель в Ростове Великом

Болельщики сборной, прибывшие на ЧМ-2018, по ошибке забронировали отель в Ростове Великом (Ярославская область) вместо Ростова-на-Дону, информирует Служба-112.

Обращение от иностранных туристов, приехавших поддержать сборную Швейцарии по футболу, поступило в службу спасения 16 июня. Болельщики находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания.

«Переводчик Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — сообщает пресс-служба.

В первом матче ЧМ-2018 Швейцария сыграла вничью с Бразилией (1:1). Следующим соперником швейцарцев будет сборная Сербии. Матч пройдет 22 июня в Калининграде.