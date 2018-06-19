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    Погребняк предрек сборной России выход в плей-офф

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    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что команда Станислава Черчесова не проиграет сборной Египта (19 июня) и выйдет из группы.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк
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    «У сборной России такое расписание, что игры идут step by step, то есть от лёгкого к более сложному. Сперва саудиты, потом Египет, а в конце — фаворит группы. Этим надо пользоваться. Впереди матч с Египтом, надо набирать очки, и я думаю, что наши их возьмут. А потом мы поборемся за первое место с Уругваем. Таков мой прогноз», — цитирует Погребняка «Спорт уик-энд».

    «Я бы хотел, чтобы в соперниках в плей-офф все-таки была Португалия. Все-таки, футбол — это командный вид спорта! Понятно, что есть Роналду, который обладает качествами, о которых мы знаем, но с ним можно как-то играть, попробовать его закрыть. Или тортом его накормить 100-килограммовым, какой Салаху подарили в Чечне (смеется). Можно же попробовать сделать так, чтобы он не показал своего лучшего футбола. Я за Португалию, но давайте сперва выйдем из группы», — добавил футболист.

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