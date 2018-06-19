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    Стали известны результаты жеребьевки второго отборочного раунда ЛЕ-2018/19

    Лига Европы Селтик Русенборг
    Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы-2018/19 (путь чемпионов). Здесь сыграют три команды, вылетевшие из предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА (он завершится 29 июня), и 16 команд, вылетевших из первого отборочного раунда Лиги чемпионов (завершится 17/18 июля).

    Стали известны результаты жеребьевки второго отборочного раунда ЛЕ
    Стали известны результаты жеребьевки второго отборочного раунда ЛЕ
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    Итоги жеребьевки второго квалификационного раунда ЛЕ — путь чемпионов:

    «Шкендия» (Македония) / «ТНС» (Уэльс) — финалист предварительного раунда
    «Торпедо» Кутаиси (Грузия) / «Шериф» (Молдавия) — ХИК (Финляндия) / «Викингур» (Фарерские острова)
    «Спартак» Трнава (Словакия) / «Зриньски» (Босния) — «Кукес» (Албания) / «Валлетта» (Мальта)

    «ФК Санта-Колома» (Андора) / «Дрита» (Косово) — «Валюр» (Исландия) / «Русенборг» (Норвегия)
    «Астана» (Казахстан) / «Сутьеска» (Черногория) — «Алашкерт» (Армения) / «Селтик» (Шотландия)
    «Дюделанж» (Люксембург) / «Видеотон» (Венгрия) — победитель предварительного раунда/ «Мальме» (Швеция)

    «Спартак» Юрмала (Латвия) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Ла-Фиорита» (Сан-Марино) / «Линкольн» (Гибралтар)
    «Судува» (Литва) / АПОЕЛ (Кипр) — «Флора» (Эстония) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
    «Олимпия» Любляна (Словения) / «Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Крузейдерс» (Северная Ирландия)

    Автоматический пропуск в третий отборочный раунд: «Корк Сити» (Ирландия) / «Легия» (Польша)

    Матчи этой стадии турнира будут сыграны 26 июля и 2 августа.

    Завтра, 20 июня, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка первого и второго квалификационного раунда Лиги Европы — Основной путь.

    Напомним, что со второго квалификационного раунда в борьбу вступит представитель России. Шестая команда РФПЛ «Уфа» завтра узнает своего соперника.

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