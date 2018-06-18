Черчесов пожелал Салаху здоровья

Главный тренер сборной Россиинадеется, что египетский нападающийсможет сыграть против его команды в матче группового этапа чемпионата мира.

Черчесов подчеркнул, что имеет представление о том, как его игроки должны противостоять форварду «Ливерпуля».

«У каждой команды есть игроки, на которых надо обращать внимание. У Египта достаточно ровная команда, но выделяется он.

Естественно, надо все учитывать, но мы играем не против одного игрока. Есть понимание, что завтра делать, и мы это сделаем.

Есть ли кому исполнить роль Серхио Рамоса? Во-первых, Рамос это, наверное, не специально сделал (нанес травму в финале Лиги чемпионов).

Во-вторых, футбол – контактный вид спорта, где есть травмы. Дай Бог, чтобы он был здоров и радовал болельщиков из Египта и всего мира. Такие игроки украшают чемпионаты мира», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».