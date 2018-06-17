Дмитрий Черышев не считает Салаха суперзвездой

Известный российский специалистзаявил, что сборной России в предстоящем матче с Египтом важно использовать каждый момент.

Также он высказался по поводу опасности, исходящей от Мохамеда Салаха.

«Салах замечательный футболист, но не суперзвезда мирового футбола, который может побороться за "Золотую бутсу". Сейчас это Роналду, Месси, Неймар и, может быть, Кейн.

В "Ливерпуле" Салаха правильно используют, а здесь, в сборной Египта, будет иначе — мы тебе даем, а ты давай забивай. Думаю, Салах обязательно сыграет с Россией, но нам нельзя выключаться при потере мяча.

Команда готовится к Египту во всеоружии. Я играл против команд Купера, это самый тактический тренер, не знаешь, как к его командам подступиться. Нам любой момент, который появится, нужно будет обязательно использовать.

Предстоит другой матч, всёебудет иначе. Мне говорят, что Денис, наверняка, сыграет, но я не знаю. Точнее знаю только одно: сколько бы он времени ни провел, Денис выложится по максимуму», — приводит слова Черышева-старшего «Р-Спорт».