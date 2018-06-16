Лодыгин ждет от сборной России небольшого чуда

Вратарь «Зенита»поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира.

«Честно говоря, не понимал, почему была такая сильная критика перед началом чемпионата мира. Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя, может быть, кто-то скажет, что если поддерживать, то команда могла расслабиться. Те, кто критиковал, может, разозлил футболистов. Но, я думаю, что все равно нужно быть позитивным. Надо ждать лучшего.

Конечно, на сборах посмотрим матчи! Если даже не будет времени, найдем! Не только посмотреть, но и поболеть. Очень болею за нашу команду!

Я жду небольшого чуда. Надо верить, только так все получится», — приводит слова Лодыгина «Советский спорт».