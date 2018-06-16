Лодыгин ждет от сборной России небольшого чуда

Юрий Лодыгин
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«Честно говоря, не понимал, почему была такая сильная критика перед началом чемпионата мира. Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя, может быть, кто-то скажет, что если поддерживать, то команда могла расслабиться. Те, кто критиковал, может, разозлил футболистов. Но, я думаю, что все равно нужно быть позитивным. Надо ждать лучшего.
Конечно, на сборах посмотрим матчи! Если даже не будет времени, найдем! Не только посмотреть, но и поболеть. Очень болею за нашу команду!
Я жду небольшого чуда. Надо верить, только так все получится», — приводит слова Лодыгина «Советский спорт».