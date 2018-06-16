ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо ШифоЛучшие молодые игроки в истории чемпионатов мира. Часть 2
  • 15:09
    • Аргентина — Исландия: известны стартовые составы
  • 14:58
    • Франция обыграла Австралию с первым в истории ЧМ пенальти после видеоповтора
  • 14:43
    • Магнуссон не может пройти медосмотр в ЦСКА из-за чемпионата мира
  • 12:09
    • Дзагоев пропускает тренировку сборной России, Жирков работает индивидуально
  • 11:38
    • Идову рассказал о расизме в России
    Все новости спорта

    Габулов надеется на быстрое восстановление Дзагоева

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вратарь сборной России Владимир Габулов после открытой тренировки в Новогорске пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику Алану Дзагоеву.

    Алан Дзагоев и Владимир Габулов
    Алан Дзагоев и Владимир Габулов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Команда, конечно же, поддерживает Дзагоева и желает скорейшего выздоровления. Безусловно, Алан переживает.

    Мы все переживаем, потому что прекрасно понимаем, что получить такую травму в первом матче всегда неприятно. Тем более, когда ты находишься в хорошей форме. Будем надеяться, что Алану удастся очень быстро восстановиться и помочь сборной.

  • Дзагоев пропускает тренировку сборной России, Жирков работает индивидуально
  • Читайте по теме

    • На сегодняшнем занятии тренер обозначил нам ту работу, которую будем выполнять. Ничего специального», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

  • По теме
  • Головину нужно в «Ювентус»
  • Вчера в 13:52
    •
  • Прогноз
  • Аргентина – Исландия
  • 3,74
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные гибриды 2018 годаЛучшие премиальные автомобили с «механикой»
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы не смогут сдержать эмоций
  • Аргентина – Исландия. Прогноз и ставки
  • 3,74
    •
  • Команды продемонстрируют «стандартную» скованность
  • Аргентина – Исландия. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Битвы за второе место
  • Перу – Дания. Прогноз и ставки
  • 1,65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Давид Де Хеа, похоже, остается в «МЮ» Футбол «Реал» и Де Хеа разминутся сноваКто будет новым вратарем королевского клуба? 00:250
  • 09:53
    • «Сент-Луис» намерен пригласить Ковальчука     Короче, ЧМ. 15 и 16 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 08:48
    • Калугин назначен резервным помощником судьи на матч Коста-Рика – Сербия
    Луис Суарес Футбол Салах отдыхал, Суарес порол, трибуны пустовалиПобедный старт уругвайцев в матче с Египтом на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 21:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Гризманн, Месси и Фарфан начнут с побед
  • 5,85
    •
  • 13:56
    • Габулов надеется на быстрое восстановление Дзагоева
  • 13:46
    • Франция и Австралия не открыли счет в первом тайме
  • 13:35
    • Черышев призвал поскорее забыть матч с Саудовской Аравией
    Александр Головин Футбол Головину нужно в «Ювентус»Российские и зарубежные СМИ в восторге от полузащитника ЦСКА Вчера в 13:520
  • 06:59
    • Британские СМИ сравнили фанаток сборных России и Саудовской Аравии
  • 06:50
    • Пике: Я думал, что Гризманн выберет «Барсу»
  • 06:25
    • Криштиану Роналду – самый возрастной автор хет-трика на ЧМ
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие