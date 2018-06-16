Габулов надеется на быстрое восстановление Дзагоева

Вратарь сборной Россиипосле открытой тренировки в Новогорске пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику

«Команда, конечно же, поддерживает Дзагоева и желает скорейшего выздоровления. Безусловно, Алан переживает.

Мы все переживаем, потому что прекрасно понимаем, что получить такую травму в первом матче всегда неприятно. Тем более, когда ты находишься в хорошей форме. Будем надеяться, что Алану удастся очень быстро восстановиться и помочь сборной.

На сегодняшнем занятии тренер обозначил нам ту работу, которую будем выполнять. Ничего специального», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».