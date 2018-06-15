Муса попрощался с ЦСКА

Нигерийский нападающий, который покидает по истечению срока аренды, простился с клубом и болельщиками перед возвращением в

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«Ничто не сможет лучше описать мои чувства к этому клубу, чем такие слова: огромное спасибо за то, что этот клуб стал таким интересным местом, — написал в своем Инстаграме Муса. — Ваш вклад в мой футбольный успех останется в моем сердце навсегда. Большое спасибо за вашу поддержку, управление и поощрение. Я наслаждался работой с вами. Не забуду сказать спасибо моим тренерам, моим партнерам и всем фанатам. ЦСКА всегда будет в моем сердце», — написал 25-летний футболист в Instagram.

С декабря прошлого года Муса провел за российский гранд 16 поединков и забил семь голов.

Стоит отметить, что именно из ЦСКА форвард перешел в клуб АПЛ еще в 2016-м году.