Моуринью: Матч Португалии и Испании станет одним из лучших на групповом этапе ЧМ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказал мнение о предстоящем матче чемпионата мира между сборными Испании и Португалии.

«Как болельщику сборной Португалии, мне будет тяжело пережить поражение в матче с Испанией. Обе команды, как мне кажется, пройдут в плей-офф, поскольку они сильнее всех в группе.

Португалия достаточно уверена в себе, чтобы победить Испанию. Я не знаю, как отставка Лопетеги скажется на качестве игры испанских футболистов.

Мне кажется, этот матч станет одним из лучших на групповом этапе ЧМ», — рассказал Моуринью в эфире RT.

Встреча состоится 15 июня на поле стадиона «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.