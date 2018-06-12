Роша хочет перейти в «Крузейро»

Нападающий московского «Спартака»хочет перейти в, сообщает Terceiro Tempo

Издание утверждает, что 23-летний форвард лично обращался к руководству московского клуба с просьбой согласовать переход в эту команду.

Не сумевшего адаптироваться в РФПЛ и закрепиться в составе «Спартака» Рошу привлекает возможность возвращения в Бразилию и выступления в Кубке Либертадорес.

Ранее сообщалось, что руководство «Крузейро» ведёт переговоры с московской командой о возможной аренде Роши на один год.

Напомним, нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 млн. евро.

В минувшем сезоне Педро Роша сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.