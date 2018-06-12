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    Роша хочет перейти в «Крузейро»

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    Нападающий московского «Спартака» Педро Роша хочет перейти в «Крузейро», сообщает Terceiro Tempo.

    Педро Роша
    Педро Роша
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  • Издание утверждает, что 23-летний форвард лично обращался к руководству московского клуба с просьбой согласовать переход в эту команду.

  • Агент: Роша хочет играть в «Спартаке», но интерес из Европы и Бразилии есть
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    • Не сумевшего адаптироваться в РФПЛ и закрепиться в составе «Спартака» Рошу привлекает возможность возвращения в Бразилию и выступления в Кубке Либертадорес.

    Ранее сообщалось, что руководство «Крузейро» ведёт переговоры с московской командой о возможной аренде Роши на один год.

    Напомним, нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 млн. евро.

    В минувшем сезоне Педро Роша сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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