«Крузейро» нужен нападающий «Спартака»

«Крузейро» намерен арендовать нападающего «Спартака»​, утверждает UOL.

Инициатором трансфера выступает вице-президент бразильского клуба. Главный тренер одобрил подписание 23-летнего бразильца.

«Мы ждем ответа от "Спартака", есть ли возможность осуществления аренды», – отметил агент игрока Хэмилтон Бернард.

Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец не смог адаптироваться в российской Премьер-лиге и недоволен количеством игрового времени.

Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио», подписав контракт на пять лет. В прошлом сезоне он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.