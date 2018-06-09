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    «Крузейро» нужен нападающий «Спартака»

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    «Крузейро» намерен арендовать нападающего «Спартака» Педро Рошу​, утверждает UOL.

    Педро Роша
    Педро Роша
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  • Инициатором трансфера выступает вице-президент бразильского клуба. Главный тренер одобрил подписание 23-летнего бразильца.

    «Мы ждем ответа от "Спартака", есть ли возможность осуществления аренды», – отметил агент игрока Хэмилтон Бернард.

    Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец не смог адаптироваться в российской Премьер-лиге и недоволен количеством игрового времени.

    Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио», подписав контракт на пять лет. В прошлом сезоне он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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