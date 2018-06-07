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    Агент: Роша хочет играть в «Спартаке», но интерес из Европы и Бразилии есть

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    Агент Хэмилтон Бернард, представляющий нападающего «Спартака» Педро Рошу,​ опроверг информацию о том, что игрок хотел бы сменить команду этим летом.

    Педро Роша
    Педро Роша
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  • «Педро пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке".

    Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.

    Новости про то, что именно Педро хочет уйти – неправда, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.

    Клубы и из Бразилии и из Европы, им интересна аренда игрока. Но Педро сосредоточен на "Спартаке".», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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