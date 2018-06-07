Агент: Роша хочет играть в «Спартаке», но интерес из Европы и Бразилии есть

Агент, представляющий нападающего «Спартака»,​ опроверг информацию о том, что игрок хотел бы сменить команду этим летом.

«Педро пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке".

Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.

Новости про то, что именно Педро хочет уйти – неправда, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.

Клубы и из Бразилии и из Европы, им интересна аренда игрока. Но Педро сосредоточен на "Спартаке".», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».