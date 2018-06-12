Рашфорд получил травму перед вылетом сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англииполучил повреждение на последней тренировке перед вылетом в Россию для участия в чемпионате мира–2018, сообщает Sky Sports

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Как рассказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, 20-летний нападающий получил легкий удар и избежал серьезной травмы. 13 июня Рашфорд должен пройти медобследование, которое точно определит его состояние.

Во вторник, 12 июня, сборная Англии прилетела в Россию. В первом матче группового этапа чемпионата мира команде предстоит встретиться с Тунисом. Игра состоится в Волгограде 18 июня.

Англичане во время группового этапа проведут также встречи с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).