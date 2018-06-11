Сборная Бразилии прибыла в Сочи
twitter.com/CBF_Futebol
Пятикратные чемпионы мира во время турнира будут жить в отеле «Swissotel Resort Сочи Камелия», а тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт». Открытую для зрителей тренировку подопечные 57-летнего бразильского специалиста Тите проведут 12 июня.
Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).
#SeleçãoBrasileira na Rússia! ⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza #WorldCup— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 11 de junho de 2018
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/eg9JY83dYk