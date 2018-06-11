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    Сборная Бразилии прибыла в Сочи

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    Сборная Бразилии прибыла в Россию, чтобы принять участие в предстоящем чемпионате мира, который начнётся 14 июня, сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии. Команда прилетела в Сочи в ночь на понедельник.

    Сборная Бразилии прибыла в Сочи
    Сборная Бразилии прибыла в Сочи
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  • Пятикратные чемпионы мира во время турнира будут жить в отеле «Swissotel Resort Сочи Камелия», а тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт». Открытую для зрителей тренировку подопечные 57-летнего бразильского специалиста Тите проведут 12 июня.

    Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).

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