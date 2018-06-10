Лопетеги: Я рад, что игра против Туниса была сложной

«Трудный матч. Сборная Испании совершала много потерь. Этому способствовала игра соперника. Это был матч уровня чемпионата мира, где разница между соперниками будет небольшой. В первом тайме команда сыграла не лучшим образом. Во второй половине стали играть активнее в атаке, преодолели трудности и вышли вперёд в счёте.
Нам удалось обыграть соперника, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет подготовиться к предстоящему турниру», — цитирует Лопетеги AS.
Напомним, обе сборные выступят на чемпионате мира в России. Испания на групповом этапе турнира встретится с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня), а Тунису будут противостоять Англия (18 июня), Бельгия (23 июня) и Панама (28 июня).