ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ТрезегеЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 2
  • 09:13
    • Ковальчук прилетел в США
  • 09:00
    • «Реал» готов платить Роналду 32,5 млн евро в год
  • 08:42
    • Варди раскритиковал Ходжсона за провал на Евро-2016
  • 08:23
    • В FIFA 19 появится Лига чемпионов
  • 07:54
    • Кроуфорд завоевал титул в третьем дивизионе
    Все новости спорта

    Лопетеги: Я рад, что игра против Туниса была сложной

  • подписаться
    •
    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после товарищеского матча против Туниса (1:0) отметил, что доволен игрой и соперником.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Трудный матч. Сборная Испании совершала много потерь. Этому способствовала игра соперника. Это был матч уровня чемпионата мира, где разница между соперниками будет небольшой. В первом тайме команда сыграла не лучшим образом. Во второй половине стали играть активнее в атаке, преодолели трудности и вышли вперёд в счёте.

    Нам удалось обыграть соперника, который не проигрывал в последних девяти матчах. Я рад, что игра была сложной, это нам поможет подготовиться к предстоящему турниру», — цитирует Лопетеги AS.

    Напомним, обе сборные выступят на чемпионате мира в России. Испания на групповом этапе турнира встретится с Португалией (15 июня), Ираном (20 июня) и Марокко (25 июня), а Тунису будут противостоять Англия (18 июня), Бельгия (23 июня) и Панама (28 июня).

  • По теме
  • Германия не в форме накануне старта ЧМ-2018
  • Вчера в 18:09
    •
  • Прогноз
  • Австрия — Бразилия
  • 1,59
  • Сегодня в 17:00
    •
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Туниса Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые экономичные кроссоверы 2018 годаСамые мощные двигатели в мире по количеству цилиндров
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Надаль ярко возьмет свое в финале
  • Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз и ставки
  • 2,25
    •
  • Чья серия прервется?
  • Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,59
    •
  • Последняя репетиция перед ЧМ-2018
  • Южная Корея — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Иско Футбол Художники. Лучшие атакующие хавбеки ЧМ-2018Топ-10 атакующих полузащитников мундиаля Вчера в 15:520
  • 07:12
    • Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
  • 00:52
    • Салах: Комментарии Рамоса о моей травме забавны
  • 00:34
    • Франция ушла от поражения в матче с США
    Сборная Перу на ЧМ-1970 в Мексике Футбол Кто к нам с мячом придет? ПеруКубилльяс и Паласиос, Писарро и Сотил, Герерро и Фарфан, золотое поколение 70-х и неудачи 90-х. История сборной Перу на чемпионатах мира по футболу Вчера в 13:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Забьет ли Фарфан в Гетеборге?
  • 5,09
    •
  • 09:38
    • Уткин: Все знают, что у Черчесова колоссальные проблемы с собственным эго
  • 09:32
    • Экс-игрок «Амкара» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии
  • 09:23
    • Григорян призвал жить по средствам
    Стив Керр и Стивен Карри Баскетбол НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к тронуКоманда из Калифорнии стала чемпионом в третий раз за последние четыре года Вчера в 15:210
  • 23:50
    • Товарищеские матчи: Аспас принес Испании победу над Тунисом, Дания одолела Мексику
  • 21:46
    • «Ливерпулю» не удалось договориться с «Лионом» по трансферу Фекира
  • 19:35
    • СМИ: «Амкар» объявит о прекращении существования 13 июня
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие