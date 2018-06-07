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    Хомутовский покинул тренерский штаб БАТЭ

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    Василий Хомутовский ушел с поста тренера вратарей БАТЭ.

    Василий Хомутовский
    Василий Хомутовский
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  • Контракт с 39-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

    Хомутовский, известный по выступлениям за «Амкар» и «Томь», пришел в борисовский клуб в январе вместе с главным тренером Олегом Дулубом, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.

    «В нашем клубе были довольны работой Хомутовского, прогрессом вратарей под его руководством. Василию Иосифовичу было предложено продолжить сотрудничество, но в сложившихся обстоятельствах он посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его приглашал», – говорится в сообщении БАТЭ.

    Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага. В его штаб войдет бывший защитник «Крыльев Советов» и «Сибири» Дмитрий Молош.

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