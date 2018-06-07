Хомутовский покинул тренерский штаб БАТЭ

ушел с поста тренера вратарей БАТЭ.

Контракт с 39-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Хомутовский, известный по выступлениям за «Амкар» и «Томь», пришел в борисовский клуб в январе вместе с главным тренером Олегом Дулубом, который на прошлой неделе был отправлен в отставку.

«В нашем клубе были довольны работой Хомутовского, прогрессом вратарей под его руководством. Василию Иосифовичу было предложено продолжить сотрудничество, но в сложившихся обстоятельствах он посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его приглашал», – говорится в сообщении БАТЭ.

Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага. В его штаб войдет бывший защитник «Крыльев Советов» и «Сибири» Дмитрий Молош.