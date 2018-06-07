«Брайтон» продлил контракт с полузащитником

«Брайтон энд Хоув Альбион» заключил новое соглашение с немецким полузащитником, сообщает пресс-служба «чаек».

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Новый контракт с 26-летним игроком рассчитан до июня 2022 года.

«Мы очень рады, что Паскаль подписал новый контракт с клубом. Он отлично провел первый сезон с нами в Премьер-лиге, и мы очень рады тому, что он сделал. Он очень быстро адаптировался и стал неотъемлемым членом команды», — сказал главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон.

Гросс перешел в «Брайтон» в мае 2017 года из немецкого «Ингольштадта». В составе «чаек» он провел 39 игр, в которых забил 7 мячей и сделал 8 голевых передач.

Болельщики «Брайтона» признали Гросса лучшим игроком команды в сезоне-2017/18.