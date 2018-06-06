Угрозы в адрес Месси стали причиной отмены матча Израиль — Аргентина

Угроза безопасности капитана сборной Аргентиныстала причиной отмены товарищеского матча аргентинцев с командой Израиля, сообщает AFP.

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Во вторник стало известно, что встреча, которая должна была состояться 9 июня в Иерусалиме, отменена.

«После угроз смерти, которые получил Лионель Месси, другие игроки проявили с ним солидарность и не хотели выходить на матч. Такие угрозы не новы для спортсменов Израиля и жителей страны. Мы будем ждать возможности принять на своей земле одну из главных звезд аргентинского спорта», — цитирует The Jerusalem Post заявление посольства Израиля в Аргентине.

В воскресенье глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в том случае, если он примет участие в товарищеском матче с Израилем, а группа палестинцев устроила акцию протеста во время тренировки «альбиселесте» в Барселоне.