Тихонов: Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне главный тренер самарских «Крыльев Советов»поделился ожиданиями перед последним контрольным матчем сборной России перед чемпионатом мира — 2018, в котором россияне сыграют с командой Турции.

«Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию, но это будет очень непросто. Последние матчи нашей команде объективно не удались. Поэтому будет крайне важно победить в заключительной контрольной встрече перед официальными играми на чемпионате мира», — приводит слова Тихонова газета «Известия».

Матч Россия — Турция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 5 июня в 19:00 мск.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.