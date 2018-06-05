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    Жиго еще зимой мог перейти в «Спартак» или «Краснодар»

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    Новичок «Спартака» защитник Самюэль Жиго еще зимой мог перейти в московскую команду или «Краснодар».

    Самюэль Жиго
    Самюэль Жиго
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  • Об этом рассказал бывший агент француза Хорен Калашян.

    «Скауты нашей компании включили его в шорт-лист, мы долго изучали игрока, смотрели матчи, после чего осенью решили заключить с ним договор. Мы подписали трехстороннее соглашение с Самюэлем и его агентом. И зимой появились два варианта в России – "Краснодар" и "Спартак".

    Тогда его можно было купить за 4-5 миллионов евро, но никакой активности от этих клубов не увидели. В прессе афиширована сумма в 8 миллионов евро, которую отдал "Спартак" за Жиго. Но зимой его можно было купить за гораздо меньшие деньги.

    Мы проделали большую работу, нашли этого защитника, договорились обо всем, увидели возможность трансфера в Россию. Видимо, пока что у нас нет такого статуса. У нас есть два клиента в РФПЛ – плохих трансферов не делаем.

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    • С Хашигом я лично не знаком, но зимой общался с футболистом. Нам дали авторизацию на ведение переговоров со "Спартаком" и "Краснодаром". Может быть, между "Краснодаром" и футболистом стоял кто-то, кто неправильно представлял ситуацию. Сейчас уже "Спартак" договаривался о трансфере не через нас», — приводит слова Калашяна «Спорт-Экспресс».

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