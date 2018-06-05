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    Эззатоллахи: Народ верит в нас, это очень заряжает

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    Полузащитник «Амкара» и сборной Ирана Саид Эззатоллахи заявил, что его команде по силам выйти в плей-офф ЧМ-2018 в России.

    Саид Эззатоллахи
    Саид Эззатоллахи
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  • «Для меня участие в чемпионате мира – это мечта всей моей жизни, которая в скором времени осуществится. Когда я в детстве играл в футбол, то всегда думал о том, что когда-нибудь смогу сыграть за сборную Ирана на чемпионате мира. Это огромный шанс для меня – если я смогу себя проявить, то моя карьера может измениться и я смогу уехать в Европу, чтобы играть там в лучших клубах мира.

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    • У нас в группе две лучшие команды мира – Португалия и Испания, но и не стоит сбрасывать со счетов крепкую команду Марокко, которая одна из лучших на африканском континенте. Нам будет тяжело, но я верю в то, что мы можем выйти из группы, это наша главная цель. Мы уверены в себе и главное, что наш народ верит в нас, это очень заряжает. У нас очень умные игроки и очень опытный тренер (Карлуш Кейруш), который работал с лучшими командами мира», — цитирует хавбека ТАСС.

    Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана встреится с Марокко (Санкт-Петербург, 15 июня), Испанией (Казань, 20 июня) и Португалией (Саранск, 25 июня).

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