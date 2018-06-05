ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной АнглииАнглия на ЧМ-2018. Пять причин быть оптимистом
  • 20:54
    • Сборная России обменялась голами с Турцией
  • 20:29
    • Чеккинато сенсационно выбил Джоковича с «Ролан Гаррос»
  • 16:35
    • Петербургское «Динамо» переехало в Сочи
  • 18:59
    • Касаткина проиграла Стивенс в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
  • 18:47
    • Широков занял пост заместителя гендиректора «Динамо»
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Можем проиграть в мобильности даже саудитам и египтянам

  • подписаться
    •
    Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказал мнение о результатах контрольного матча Россия – Турция (1:1).

    Ринат Билялетдинов
    Ринат Билялетдинов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Я бы и после Австрии не сказал про безнадегу. Всегда повторяю, что контрольный матч это как тренировочный холст, незаконченный.

    Мы же не знаем, какие нагрузки у ребят, какие тактические задания даются тренерами. Конечно, надо наигрывать состав, но контрольный матч есть контрольный матч.

    Накал страстей не тот, есть больше времени для раздумий, больше пространства, присутствует страх получить травму. По пальцам можно пересчитать товарищеские матчи, которые можно с интересом смотреть.

    Ну, выиграли мы у итальянцев 3:0 перед Евро-2012. Все начали прыгать и кричать, что фавориты. Потом чехов в группе обыграли и уже стали медали примерять, а из группы не вышли.

    Ничья самый хороший вариант, победа может немного притупить, тем более гол нам подарили, когда мы вынудили ошибиться.

    Я не придаю значения этим результатам. По некоторым моментам, вопросы возникают, конечно, но тренерский штаб сам разберется.

    Мне одно непонятно. Кузяева выпустили, чтобы пробежаться 20 метров по полю? Турки мельчили заменами по две-три минуты, а мы их переплюнули, и вышел на 15 секунд игрок. Это просто чтобы в послужной список записать матч за сборную. Ну что этот игрок сделает за 10-15 секунд?

    Я думаю, что Черчесов строго следовал игре в три защитника, но, может быть, травмы вмешались, или после жеребьевки встал вопрос: "Мы против Египта и Саудовской Аравии будем играть в пять защитников?".

    Переход в четыре защитника связан с тем, что неловко дома играть в пять оборонцев, лучше иметь дополнительного игрока в середине поля или в атаке. Наверное, этим объясняется выбор в пользу четырех защитников.

    За оборону не страшно, но опасения есть, потому что скорость перемещения игроков, мяча, смена направления, могут нам создать проблемы. Нам бы не проиграть в мобильности всем соперникам, даже саудитам и египтянам», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

  • По теме
  • Черчесов так и не разобрался, как будет играть на ЧМ-2018
  • Вчера в 02:39
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Египет
  • 1,88
  • Сегодня в 21:45
    •
    Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Турции Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые популярные бюджетные кроссоверы в РоссииВыбираем надежный японский внедорожник за 1 миллион рублей
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Суперорлы» подтвердят статус фаворита
  • Чехия — Нигерия. Прогноз и ставки
  • 1,61
    •
  • Европейцы окажутся сильнее африканцев
  • Бельгия — Египет. Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сохранит ли «Кливленд» интригу в финале НБА?
  • «Кливленд» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол За кем следить на ЧМ-2018. Килиан МбаппеНападающий «ПСЖ» стремительно ворвался в клубный «взрослый» футбол и уже смотрит на международный Вчера в 13:420
  • 16:52
    • Буффон дисквалифицирован на три еврокубковых матча
  • 16:44
    • УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках
  • 16:06
    • Салах продолжит лечение в России перед ЧМ-2018
    Фред Футбол Фред на «Олд Траффорд». Отличное начало летаЗнакомимся с новичком «Манчестер Юнайтед» Вчера в 13:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Битва Зверева и Тима
  • 4,73
    •
  • 00:02
    • Черчесов: Идеальную сборную России вы увидите 14 июня
  • 23:55
    • Билялетдинов: Можем проиграть в мобильности даже саудитам и египтянам
  • 23:31
    • Самедов: Сегодня физически мы чувствовали себя более-менее
    Мэдисон Киз Теннис «Ролан Гаррос». Киз и Тим вышли в полуфинал, Джокович и Касаткина вылетелиОбзор десятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 20:340
  • 15:51
    • Утвержден состав участников ФНЛ сезона 2018/19
  • 14:52
    • Роналду требует у «Реала» существенного повышения зарплаты
  • 14:41
    • ФИФА пожаловалась на незаконную продажу билетов на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие