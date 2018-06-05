Билялетдинов: Можем проиграть в мобильности даже саудитам и египтянам

Известный российский тренервысказал мнение о результатах контрольного матча Россия – Турция (1:1).

«Я бы и после Австрии не сказал про безнадегу. Всегда повторяю, что контрольный матч это как тренировочный холст, незаконченный.

Мы же не знаем, какие нагрузки у ребят, какие тактические задания даются тренерами. Конечно, надо наигрывать состав, но контрольный матч есть контрольный матч.

Накал страстей не тот, есть больше времени для раздумий, больше пространства, присутствует страх получить травму. По пальцам можно пересчитать товарищеские матчи, которые можно с интересом смотреть.

Ну, выиграли мы у итальянцев 3:0 перед Евро-2012. Все начали прыгать и кричать, что фавориты. Потом чехов в группе обыграли и уже стали медали примерять, а из группы не вышли.

Ничья самый хороший вариант, победа может немного притупить, тем более гол нам подарили, когда мы вынудили ошибиться.

Я не придаю значения этим результатам. По некоторым моментам, вопросы возникают, конечно, но тренерский штаб сам разберется.

Мне одно непонятно. Кузяева выпустили, чтобы пробежаться 20 метров по полю? Турки мельчили заменами по две-три минуты, а мы их переплюнули, и вышел на 15 секунд игрок. Это просто чтобы в послужной список записать матч за сборную. Ну что этот игрок сделает за 10-15 секунд?

Я думаю, что Черчесов строго следовал игре в три защитника, но, может быть, травмы вмешались, или после жеребьевки встал вопрос: "Мы против Египта и Саудовской Аравии будем играть в пять защитников?".

Переход в четыре защитника связан с тем, что неловко дома играть в пять оборонцев, лучше иметь дополнительного игрока в середине поля или в атаке. Наверное, этим объясняется выбор в пользу четырех защитников.

За оборону не страшно, но опасения есть, потому что скорость перемещения игроков, мяча, смена направления, могут нам создать проблемы. Нам бы не проиграть в мобильности всем соперникам, даже саудитам и египтянам», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».