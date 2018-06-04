Сборная Чили вырвала победу у Сербии

потерпела поражение от(0:1) в товарищеском матче, прошедшем в австрийском Граце.

Единственный мяч был забит на 88-й минуте. Центральный защитник чилийцев Гильермо Марипан подключился на стандарт, выиграл верх после второй подачи в штрафную площадь и легким кивком головы с линии вратарской оставил не у дел Стойковича.

На чемпионате мира — 2018 Сербия сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Команда Чили пропустит турнир.

В другом товарищеском матче, прошедшем в Швейцарии, команда Марокко одержала победу над сборной Словакии — 2:1.

Счет на 60-й минуте открыли словаки. Полузащитник Ян Грегуш решился на удар метров с тридцати и отправил игровой снаряд в притирку со штангой, без шансов для вратаря.

Марокканцы отыгрались всего пять минут спустя. Буссуфа выполнил подачу с углового и нападающий Айюб Эль-Кааби головой спокойно переправил сферу кивком головы в сетку.

На 74-й минуте Юнес Беланда поймал мяч на грудь, а вторым касанием сильным ударом отправил сферу в сетку ворот Словакии. Голкипер успел сложиться, даже дотянуться до сферы, но остановить её не смог.

На чемпионате мира — 2018 Марокко встретится с Испанией, Португалией и Ираном. Словакия не отобралась на мундиаль.