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    Луческу: Против России у Турции сыграет молодежь, которая рвется в бой

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    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает, что товарищеский матч с Россией должен получиться интересным.

    Мирча Луческу
    Мирча Луческу
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  • «Для России это последний матч перед чемпионатом мира. Уверен, эта игра будет интересной. Тем более, у нас сыграет молодежь, которая рвется в бой. Да и Россия наверняка захочет выиграть эту встречу.

    Опасность может исходить от любого российского игрока. Есть Миранчук, Жирков, Дзюба. Что же до игры сборной, они меняли свой стиль в последних матчах, возможно, это связано с подготовкой.

    Надеюсь, на этом чемпионате мира сборная России выступит хорошо», — сказал Луческу изданию «Спорт-Экспресс».

    Матч Россия — Турция состоится 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

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