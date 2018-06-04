Луческу: Против России у Турции сыграет молодежь, которая рвется в бой

Главный тренер сборной Турциисчитает, что товарищеский матч с Россией должен получиться интересным.

«Для России это последний матч перед чемпионатом мира. Уверен, эта игра будет интересной. Тем более, у нас сыграет молодежь, которая рвется в бой. Да и Россия наверняка захочет выиграть эту встречу.

Опасность может исходить от любого российского игрока. Есть Миранчук, Жирков, Дзюба. Что же до игры сборной, они меняли свой стиль в последних матчах, возможно, это связано с подготовкой.

Надеюсь, на этом чемпионате мира сборная России выступит хорошо», — сказал Луческу изданию «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Турция состоится 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.