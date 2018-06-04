Сборная Италии упустила победу над Голландией

Фрагмент матча
uefa.com
Счет в матче был открыт только на 61-й минуте. Коллективный прессинг голландцев привёл к контратаке Италии, в которой Кьеза отлично прострелил на ближнюю штангу, где Симоне Дзадза сыграл на опережение, подправив мяч в дальний угол.
А на 69-й минуте итальянцы остались в меньшинстве. Доменико Кришито сбил Бабеля на подходе к штрафной Италии, получив прямую красную карточку за фол последней надежды.
На 88-й минуте Промес перевёл мяч направо, откуда Бергёйс сделал отличную подачу за спину защитникам на Натана Аке, который без труда расстрелял ворота Италии ударом головой.
Товарищеский матч
Италия – Голландия – 1:1 (0:0)
Голы: Дзадза, 67 (1:0). Аке, 88 (1:1)Италия: Перин, Дзаппакоста (Де Шильо, 59), Романьоли, Ругани, Кришито, Жоржинью (Базелли, 78), Бонавентура (Пеллегрини, 87), Кристанте, Инсинье (Бонуччи, 70), Верди (Кьеза, 61), Белотти (Дзадза, 63)Голландия: Силлессен, Хатебур (Янмат, 46), де Лигт (Аке, 71), Блинд (Вегхорст, 78), ван Дейк, Вилхена, Вормер (Бергхейс, 70), де Рон (Промес, 78), Вайналдум, Депай, Бабел (Элиа, 82)Предупреждения: де Рон, 28. Вормер, 43. Кьеза, 75. Дзадза, 89. Янмат, 90+2Удаление: Кришито (Италия), 69