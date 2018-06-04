Сборная Италии упустила победу над Голландией

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в товарищеском матче, прошедшем в Турине.

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Счет в матче был открыт только на 61-й минуте. Коллективный прессинг голландцев привёл к контратаке Италии, в которой Кьеза отлично прострелил на ближнюю штангу, где Симоне Дзадза сыграл на опережение, подправив мяч в дальний угол.

А на 69-й минуте итальянцы остались в меньшинстве. Доменико Кришито сбил Бабеля на подходе к штрафной Италии, получив прямую красную карточку за фол последней надежды.

На 88-й минуте Промес перевёл мяч направо, откуда Бергёйс сделал отличную подачу за спину защитникам на Натана Аке, который без труда расстрелял ворота Италии ударом головой.