Гусев покинул «Факел»

Главный тренер «Факела»покинул команду, сообщает официальный сайт воронежского клуба.

«Футбольный клуб "Факел" благодарит Павла Пантелеевича за четыре года совместной работы. В этот огромный по футбольным меркам срок было сделано немало для становления команды нового уровня – в первый же год "Факел" победоносно прошелся по зоне "Центр" второго дивизиона, в 30-и матчах первенства одержав 25 побед при пяти ничьих и завоевав право на повышение в классе.

Затем были три сезона в Футбольной национальной лиге, целый ряд ярких побед, в том числе и над будущими представителями Российской футбольной премьер-лиги. Был завоеван Кубок ФНЛ. При этом были и сложности, которые мы также старались преодолевать общими усилиями.

Желаем Павлу Пантелеевичу новых больших побед и успехов на футбольном пути», — говорится на официальном сайте команды.

Несмотря на итоговое последнее место, «огнеопасные» из-за отказа группы клубов сохранили прописку в ФНЛ, получив лицензию для участия в турнире по решению Апелляционного комитета РФС.