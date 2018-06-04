Бендтнер не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018

В список, состоящий из 23 футболистов, вошли следующие исполнители:
Голкиперы: Реннов («Брондбю»), Лоссль («Хаддерсфилд Таун»), К. Шмейхель («Лестер Сити»);
Защитники: Кристенсен («Челси»), Далсгор («Брентфорд»), Вестергор («Боруссия» М), Йенс Ларсен («Удинезе»), Кнудсен («Ипсвич Таун»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд Таун»), Кьер («Севилья»);
Полузащитники: Эриксен («Тоттенхэм Хотспур»), Шоне («Аякс»), Лерагер («Бордо»), Крон-Дели («Депортиво»), Делейни («Вердер»), Квист («Копенгаген»);
Нападающие: Корнелиус («Аталанта»), Дольберг («Аякс»), Брайтвайт («Бордо»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Систо («Сельта»), Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).
Стоит отметить отсутствие форварда «Русенборга» Никласа Бендтнера, который получил травму в прошлом месяце.
На ЧМ-2018 сборная Дании выступит в одной группе с командами Франции, Перу и Австралии.