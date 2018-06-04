Хорватия назвала состав на ЧМ-2018

В заявку был включен защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.
Вратари: Даниель Субашич («Монако», Франция), Ловре Калинич («Гент», Бельгия), Доминик Ливакович(«Динамо» Загреб);
Защитники: Ведран Чорлука («Локомотив», РОССИЯ), Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Иван Стринич(«Сампдория», Италия), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Йосип Пиварич («Динамо» Киев, Украина), Тин Едвай («Байер», Германия), Дуе Чалета-Цар («Зальцбург», Австрия);
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Милан Бадель («Фиорентина», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Филип Брадарич («Риека»);
Нападающие: Марио Манджукич («Ювентус», Италия), Иван Перишич («Интер», Италия), Никола Калинич(«Милан», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Марко Пьяца («Шальке», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт» Франкфурт, Германия).
Напомним, на групповой стадии ЧМ-2018 Хорватии предстоит сыграть против Аргентины, Исландии и Нигерии.