Бывший тренер «Ахмата» возглавил «Анжи»

Новым главным тренером махачкалинскогоназначен. Контракт с ним подписан на два года.

«Анжи» по итогам сезона-2017/18 покинул российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах «Енисею» по сумме двух встреч.

Адиев ранее работал в тренерском штабе «Ахмата», а в качестве футболиста выступал за махачкалинцев в 1996-1998 и 2000-2002 годах.

«Главным тренером "Анжи" будет Магомед Адиев, контракт с ним подписан на два года. Он неплохо себя зарекомендовал.

Рассматривали кандидатуры Кахабера Цхададзе, сильного украинского тренера, но решили остановиться на российском специалисте. Магомед играл за "Спартак", "Анжи", ЦСКА, надеюсь, он справится.

Задачи на новый сезон – выигрывать каждый матч. Главное – вернуться в премьер-лигу. Костяк команды сохранится», – цитирует «РИА Новости» президента «Анжи» Османа Кадиева.