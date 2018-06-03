«Реал» потерял интерес к Почеттино

Маурисио Почеттино
skysports.com
По его словам, «сливочных» отпугнула перспектива переговоров с Дэниэлом Леви, которые могли бы продлиться месяц или даже дольше. Кроме того, не было никаких гарантий, что они завершатся успешно.
«Мадридский "Реал" начал охоту на Почеттино и вбросил эту идею в медиа, чтобы посмотреть, какой будет реакция. Но они сразу поняли, что нет никакой суммы отступных, позволяющей тренеру уйти из "Тоттенхэма".
Чтобы усилить давление, они запустили в прессу информацию о том, что между Леви и Почеттино была договоренность о возможности уйти в "Реал". Но это неправда, и "шпоры" быстро опровергли. На самом деле дверь не была приоткрыта», – описал ситуацию Балаге.
Ранее пост главного тренера «Реала» покинул Зинедин Зидан.