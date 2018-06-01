Почеттино обойдется «Реалу» в 48 млн евро

В контракте главного тренера «Тоттенхэма», которого, по слухам, намерен пригласить мадридский «Реал», не существует опции выкупа, сообщает Independent.

Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан theguardian.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Кроме того, у руководства «Тоттенхэма» и аргентинского специалиста нет джентельменского соглашения, по которому он мог бы отправиться в «Реал» в случае поступившего от мадридцев предложения. Эти два факта позволяют «шпорам» категорически отвергнуть любое предложение «сливочных».

По данным The Times, «Тоттенхэм» не намерен расставаться со своим тренером и потребует у «Реала» компенсацию в размере 48 миллионов евро, если «сливочные» захотят выкупить его контракт.

По условиям нового контракта Почеттино зарабатывает 9,6 миллионов в год.

Накануне стало известно, что «Реал» покинул Зинедин Зидан, после чего СМИ сообщили, что первым кандидатом на пост главного тренера мадридского клуба является Почеттино.

В мае Почеттино, тренирующий лондонцев с 2014 года, продлил контракт до 2023 года.