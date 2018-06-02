Сборная Словении победила Черногорию

Сборная Словении
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Голами в составе словенцев отметились форвард Роман Безьяк (пенальти) на 39-й минуте и полузащитник Миха Зайц на 79-й минуте.
В составе сборной Черногории на замену вышел форвард «Зенита» Лука Джорджевич, который прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Также на поле появились Марко Шимич (экс-«Ростов») и Фатош Бечирай (экс-«Динамо»).
В составе Словении полный матч отыграл защитник «Уфы» Боян Йокич. В стартовом составе появился игрок обороны «Зенита» Миха Мевля, замененный во втором тайме на Матею Бобена из «Ростова». Также на замену вышел еще один футболист дончан Жан Маер.
Сборные Черногории и Словении не сыграют на предстоящем чемпионате мира в России.