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    Сборная Словении победила Черногорию

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    Сборная Словении одержала победу над командой Черногории (2:0) в товарищеском матче, который прошел в Подгорице на стадионе «Под Горицом».

    Сборная Словении
    Сборная Словении
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  • Голами в составе словенцев отметились форвард Роман Безьяк (пенальти) на 39-й минуте и полузащитник Миха Зайц на 79-й минуте.

    В составе сборной Черногории на замену вышел форвард «Зенита» Лука Джорджевич, который прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Также на поле появились Марко Шимич (экс-«Ростов») и Фатош Бечирай (экс-«Динамо»).

    В составе Словении полный матч отыграл защитник «Уфы» Боян Йокич. В стартовом составе появился игрок обороны «Зенита» Миха Мевля, замененный во втором тайме на Матею Бобена из «Ростова». Также на замену вышел еще один футболист дончан Жан Маер.

    Сборные Черногории и Словении не сыграют на предстоящем чемпионате мира в России.

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