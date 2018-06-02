Сборная Словении победила Черногорию

одержала победу над командой(2:0) в товарищеском матче, который прошел в Подгорице на стадионе «Под Горицом».

Сборная Словении twitter.com/nzs_si 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Голами в составе словенцев отметились форвард Роман Безьяк (пенальти) на 39-й минуте и полузащитник Миха Зайц на 79-й минуте.

В составе сборной Черногории на замену вышел форвард «Зенита» Лука Джорджевич, который прошлый сезон провел в аренде в тульском «Арсенале». Также на поле появились Марко Шимич (экс-«Ростов») и Фатош Бечирай (экс-«Динамо»).

В составе Словении полный матч отыграл защитник «Уфы» Боян Йокич. В стартовом составе появился игрок обороны «Зенита» Миха Мевля, замененный во втором тайме на Матею Бобена из «Ростова». Также на замену вышел еще один футболист дончан Жан Маер.

Сборные Черногории и Словении не сыграют на предстоящем чемпионате мира в России.