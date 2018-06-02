Бельгия разошлась миром с Португалией

Фрагмент матча
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Команды впервые с 1954 года не смогли поразить ворота друг друга.
Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш провел на поле 18 минут, заменив Жоау Мариу.
До ЧМ-2018 сборная Бельгии проведёт поединки с Египтом (6 июня) и Коста-Рикой (11 июня), Португалия сыграет с Алжиром (7 июня).
Бельгийцы на ЧМ-2018 сыграют в группе G с Панамой, Тунисом и Англией. Португальцы в группе B встретятся с Испанией, Марокко и Ираном.
Товарищеский матч
Бельгия — Португалия — 0:0
Бельгия: Куртуа, Компани (Боята, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Дембеле (Феллаини, 46), Де Брейне, Э.Азар (Т.Азар, 80), Мертенс (Шадли, 46), Р.Лукаку (Янузай, 46), Феррейра-Карраско (Бентеке, 46)Португалия: Бету, Пепе, Седрик Суариш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Жоау Моутинью (Б.Фернандеш, 87), Жоау Мариу (Фернандеш, 72), Виллиам Карвалью, Бернарду Силва (Андре Силва, 78), Гонсалу Гедеш (Мариу Руй, 90+3), Мартинш (Куарежма, 63)Предупреждение: Пепе, 54