Бельгия разошлась миром с Португалией

дома сыграла вничью с(0:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

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Команды впервые с 1954 года не смогли поразить ворота друг друга.

Португальский полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш провел на поле 18 минут, заменив Жоау Мариу.

До ЧМ-2018 сборная Бельгии проведёт поединки с Египтом (6 июня) и Коста-Рикой (11 июня), Португалия сыграет с Алжиром (7 июня).

Бельгийцы на ЧМ-2018 сыграют в группе G с Панамой, Тунисом и Англией. Португальцы в группе B встретятся с Испанией, Марокко и Ираном.