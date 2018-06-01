Серхио Рамосу и его семье поступают угрозы

Защитник мадридского «Реала»и члены его семьи получают сообщения с угрозами смерти после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), сообщает COPE.

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Напомним, в единоборстве с Рамосом травму связок плечевого сустава получил лидер сборной Египта Мохамед Салах.

Действия Рамоса в этом эпизоде вызвали волну возмущения в прессе и соцсетях. В Каире около тысячи болельщиков выразили свое недовольство, устроив манифестацию у посольства Испании.

Рамос и его семья после случившегося стали получать звонки и сообщения с угрозами, в том числе угрозами смерти с неизвестных номеров, из-за чего футболист и его окружение были вынуждены сменить телефонные номера.

Полиция была оповещена об угрозах и занимается этим делом.

Ранее сообщалось, что свыше 300 тысяч человек за один день подписали петицию с требованием к ФИФА и УЕФА наказать Рамоса за столкновение с Салахом, а египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к испанскому защитнику на один миллиард евро.