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    Серхио Рамосу и его семье поступают угрозы

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    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос и члены его семьи получают сообщения с угрозами смерти после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), сообщает COPE.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
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  • Напомним, в единоборстве с Рамосом травму связок плечевого сустава получил лидер сборной Египта Мохамед Салах.

    Действия Рамоса в этом эпизоде вызвали волну возмущения в прессе и соцсетях. В Каире около тысячи болельщиков выразили свое недовольство, устроив манифестацию у посольства Испании.

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    • Рамос и его семья после случившегося стали получать звонки и сообщения с угрозами, в том числе угрозами смерти с неизвестных номеров, из-за чего футболист и его окружение были вынуждены сменить телефонные номера.

    Полиция была оповещена об угрозах и занимается этим делом.

    Ранее сообщалось, что свыше 300 тысяч человек за один день подписали петицию с требованием к ФИФА и УЕФА наказать Рамоса за столкновение с Салахом, а египетский адвокат Бассем Вахба подал иск к испанскому защитнику на один миллиард евро.

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