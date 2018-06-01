Кононов назвал предложение «Арсенала» неожиданным

Новый главный тренер тульского «Арсенала»прокомментировал свое назначение.

«Хочу поблагодарить за доверие Гурама Аджоева. Он вел со мной работу, чтобы донести, для чего я нужен команде и клубу. Наши с ним отношения сложились уже давно.

Предложение было неожиданным, так как я не знал о том, что контракт Божовича заканчивается. Сначала не был готов начать работу, так как у меня были другие планы.

Но Гурам Захарович убедил меня, что клуб развивается, нужно продолжать его выстраивать. Для меня честь работать в этом клубе и достигать здесь прогресса», — приводит слова Кононова «Чемпионат».