Григорчук возглавил «Астану»

Украинский специалиствозглавил «Астану», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.

Срок соглашения и финансовая часть сделки не разглашаются.

Последние четыре сезона Григорчук провел в «Габале», с которой по два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Азербайджана. Дважды выводил «Габалу» в групповой этап Лиги Европы.

Григорчук сменил на посту главного тренера Григория Бабаяна, который заступил на него лишь в марте этого года. До этого 4 сезона командой руководил болгарин Станимир Стойлов.

Еще в его послужном списке присутствуют такие клубы, как латвийские «Динабург» и «Венстпилс», а также украинские «Металлург» (Запорожье) и «Черноморец».