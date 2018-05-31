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    «Спартак» расстался с ассистентами Карреры

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    Тренеры «Спартака» Хавьер Нойя Сальсес, Аттила Мальфатти, Джорджо Д’Урбано и Роман Пилипчук покидают клуб по истечении срока контрактов.

    Роман Пилипчук (слева)
    Роман Пилипчук (слева)
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  • По обоюдному соглашению сторон принято решение не продлевать трудовые договоры, сообщает официальный сайт красно-белых.

    Роман Пилипчук и Хавьер Нойя Сальсес в сезоне-2016/2017 в составе тренерского штаба нашей команды стали чемпионами России. А в 2017 году вместе с Малфатти и д’Урбано выиграли со «Спартаком» Суперкубок страны.

    Хавьер также является победителем чемпионата ПФЛ (зона «Запад») сезона-2014/2015 в составе тренерского штаба «Спартака-2».

    Кроме того, бывший главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько покинул команду.

    Напомним, что о смене тренера «Спартака-2» было объявлено еще 24 мая. Сегодня руководство красно-белых озвучило решение официально.

    Сообщается, что решение не продлевать контракт было по обоюдному согласию сторон. Также клуб покинул помощник Гунько Владимир Джубанов.

    В «Спартаке-2» специалист работал с 2017 года. По итогам прошедшего сезона «Спартак-2» занял 14-е место в первенстве ФНЛ.

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