Балотелли готов вернуться в «Ниццу»

Марио Балотелли
goal.com
«Когда я переходил в "Ниццу", главной моей целью было вернуть себе прежнюю форму. Вообще не думал о том, что мы сможем бороться за медали чемпионата. Я просто хотел провести хороший сезон.
Я стал отцом. У меня сейчас двое детей и спокойная жизнь. Это все случилось, когда я был здесь. Я повзрослел, стал более зрелым — это нормально.
У меня останутся только хорошие воспоминания об этом клубе. Я всегда буду рад вернуться, "Ницца" навсегда в моем сердце», — приводит слова Балотелли пресс-служба клуба.