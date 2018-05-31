Балотелли готов вернуться в «Ниццу»

Нападающий, у которого завершился срок действия контракта с «Ниццей», заявил, что в будущем, возможно, вернется во Францию.

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«Когда я переходил в "Ниццу", главной моей целью было вернуть себе прежнюю форму. Вообще не думал о том, что мы сможем бороться за медали чемпионата. Я просто хотел провести хороший сезон.

Я стал отцом. У меня сейчас двое детей и спокойная жизнь. Это все случилось, когда я был здесь. Я повзрослел, стал более зрелым — это нормально.

У меня останутся только хорошие воспоминания об этом клубе. Я всегда буду рад вернуться, "Ницца" навсегда в моем сердце», — приводит слова Балотелли пресс-служба клуба.