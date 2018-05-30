ФИФА отстранила арбитра из Саудовской Аравии от работы на ЧМ-2018

ФИФА отменила назначение арбитра, который был пожизненно дисквалифицирован в Саудовской Аравии, на чемпионат мира--2018.

«Что касается ситуации с судьей Фахадом аль-Мирдаси, то судейский комитет ФИФА посчитал, что он более не удовлетворяет условиям, необходимым для того, чтобы попасть в список арбитров чемпионата мира-2018, поэтому решил исключить его. Из списка также удалены два его помощника — Мохаммед аль-Абакри и Абдула аль-Шалваи. О решениях проинформированы SAFF и Азиатская конфедерация футбола», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

В ФИФА решили напрямую не заменять аль-Мирдаси, однако два лайнсмена — Хасан аль-Махри (ОАЭ) и Хироси Ямаути (Япония) — будут работать в бригадах Мохаммеда Мохаммеда Абдуллы (ОАЭ) и Рюдзи Сато (Япония), которых ФИФА назначила ранее.

Напомним, Аль-Мирдаси был пожизненно дисквалифицирован в Саудовской Аравии, так как требовал деньги у представителя одного из клубов за влияние на результат финального матча Кубка Короля.