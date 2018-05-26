ЦСКА может заменить «Тосно» в матче за Суперкубок России

В том случае, еслине получит лицензию на следующий сезон, вместо него, скорее всего, в матче за Суперкубок России противсыграет. Об этом заявил генеральный директор тосненского клуба

«Тосно» может не сыграть в Суперкубке России fctosno.ru 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Решается вопрос, будем мы участвовать в следующем сезоне или не будем — нужно пройти процедуру лицензирования и, соответственно, рассчитаться со всеми долгами. Дедлайн — 30-е число.

У многих игроков "Тосно" заканчиваются контракты, многие были в аренде — таить нечего. Все, что нужно исправить согласно решению Апелляционного комитета, нам понятно. Практически все исправлено, за исключением финансового положения. Участие в Суперкубке? Все будет зависеть от того, заявимся мы или нет. Все упирается в процедуру лицензирования. Скорее всего, если мы не получим лицензию, в Суперкубке сыграет ЦСКА», — цитирует Матюшенко «Чемпионат».