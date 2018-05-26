РУСАДА в 2018 году взяло у российских футболистов более 200 допинг-проб

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году взяло более 200 допинг-проб у российских футболистов, сообщил врач сборной России

«Допинг-пробы у российских футболистов, играющих в России, сейчас берут три организации. Это РУСАДА, ФИФА (у игроков национальной команды во время сборов и матчей) и УЕФА (у футболистов команды, играющих в еврокубках). Контроль может быть как соревновательным (после матчей), так и внесоревновательным (внезапные проверки на базах). По линии РУСАДА в 2017 году взято 114 проб, а за четыре месяца 2018 года уже более 200 проб.

ФИФА в 2017 и 2018 годах взяла около 100 проб. УЕФА берет пробы после каждого матча еврокубков и часто присылает контроль на базы клубов, так что по их линии проб взято не менее 300», — сказал Безуглов, слова которого приводит «Р-Спорт».