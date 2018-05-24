Бернардески покинет расположение сборной Италии

Федерико Бернардески
corrieredellosport.it
Хавбек прибыл в расположение сборной с повреждением, и, как сообщает Tuttomercatoweb, медицинский штаб национальной команды принял решение освободить его от любых нагрузок во время предстоящих контрольных матчей.
Таким образом, форвард не примет участия в первых матчах Роберто Манчини у руля сборной Италии с командами Саудовской Аравии, Франции и Нидерландов.
В завершившемся сезоне 24-летний Бернардески провел 22 матча в Серии А, забил 4 года и отдал 6 результативных передач.