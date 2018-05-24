ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Урош СпаичПреемник Гранквиста. «Краснодар» сделал ставку на Спаича
  • 12:15
    • «Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество игроков
  • 11:24
    • Бюджет «Спартака» на будущий год не изменится
  • 11:13
    • Файзулин: У меня ржавчина на левом колене
  • 11:01
    • Японский «Виссел Кобе» объявил о трансфере Иньесты
    Все новости спорта

    Бернардески покинет расположение сборной Италии

  • подписаться
    •
    Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески покинет тренировочный лагерь национальной команды из-за травмы.

    Федерико Бернардески
    Федерико Бернардески
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • Хавбек прибыл в расположение сборной с повреждением, и, как сообщает Tuttomercatoweb, медицинский штаб национальной команды принял решение освободить его от любых нагрузок во время предстоящих контрольных матчей.

    Таким образом, форвард не примет участия в первых матчах Роберто Манчини у руля сборной Италии с командами Саудовской Аравии, Франции и Нидерландов.

    В завершившемся сезоне 24-летний Бернардески провел 22 матча в Серии А, забил 4 года и отдал 6 результативных передач.

  • По теме
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • 17/05/2018 в 13:47
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на теннис 24 мая
  • 4,58
  • Сегодня в 12:10
    •
    Сборная Италии Футбол Италии Чемпионат мира по футболу-2018 Товарищеские матчи Ювентус Серия A Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие автомобильные интерьеры 2018 годаПустяковые нарушения ПДД, за которые могут лишить водительских прав
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы не заметят перуанцев
  • «Сантос» — «Реал Гарсиласо». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Сможет ли «Эстудиантес» выйти в плей-офф КЛ?
  • «Эстудиантес» — «Насьональ». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли «Хьюстон» впервые завладеть инициативой?
  • «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Столичные» вышли в финал Кубка Стэнли Хоккей Овечкин ждал этого 13 лет. «Вашингтон» — в финалеТриумф «Вашингтона» в седьмом матче против «Тампы» — в обзоре СМИ 10:060
  • 10:49
    • Бюджет «Локомотива» не нуждается в увеличении, заявил Мещеряков
  • 08:57
    • Кузнецов побил рекорд «Вашингтона», который держался почти 10 лет
  • 08:49
    • Неймар восстанавливается с опережением графика
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» «разбил» «Тампу» в седьмом матчеВсе о седьмом матче финальной серии Восточной конференции 07:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Павлюченкова идет дальше
  • 4,58
    •
  • 11:48
    • Шесть теннисисток могут завершить «Ролан Гаррос» на первом месте рейтинга WTA
  • 10:33
    • Ломаченко отказался от титула WBO во втором полулегком весе
  • 10:18
    • Станислав Чистов стал игроком «Лады»
    Забивака и Эрнан Креспо Футбол Дневник ЧМ-2018: Петиция Найнгголана, поющий Уилл Смит и борьба с дронамиДайджест последних новостей о приближающемся мундиале 02:490
  • 07:58
    • Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 07:44
    • Иньеста продолжит карьеру в Японии
  • 07:33
    • «Бостон» победил «Кливленд» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие