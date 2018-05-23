Срна заявил об уходе из «Шахтера»

Дарио Срна
ФК «Шахтер»
«Клуб уже купил молодого бразильца Додо, также на этой позиции есть два талантливых украинца. Клуб делает акцент на молодежь. "Шахтер" всегда был моим клубом, я всегда готов отдать за него все. Для меня в Украине есть только один клуб — "Шахтер". Поэтому продолжу карьеру за пределами Украины», — сказал Срна, которого цитирует издание sportske.jutarnji.hr.
36-летний Срна выступает за «Шахтер» с 2013 года. Его контракт с «горняками» истекает этим летом.
Напомним, в сентябре прошлого года хорват приостановил свои выступления, так как попался на допинге. Срок дисквалификации Срны истечет в августе.
По информации СМИ, Срна может продолжить карьеру в греческом ПАОКе.