Срна заявил об уходе из «Шахтера»

Капитанзаявил, что покинет донецкий клуб и продолжит карьеру за пределами Украины.

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«Клуб уже купил молодого бразильца Додо, также на этой позиции есть два талантливых украинца. Клуб делает акцент на молодежь. "Шахтер" всегда был моим клубом, я всегда готов отдать за него все. Для меня в Украине есть только один клуб — "Шахтер". Поэтому продолжу карьеру за пределами Украины», — сказал Срна, которого цитирует издание sportske.jutarnji.hr.

36-летний Срна выступает за «Шахтер» с 2013 года. Его контракт с «горняками» истекает этим летом.

Напомним, в сентябре прошлого года хорват приостановил свои выступления, так как попался на допинге. Срок дисквалификации Срны истечет в августе.

По информации СМИ, Срна может продолжить карьеру в греческом ПАОКе.