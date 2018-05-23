ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» стала чемпионом еще в первом кругеЧемпионат, который закочился не в мае
  • 20:08
    • Сарри покинул «Наполи»
  • 18:57
    • Конте не собирается подавать в отставку
  • 20:58
    • Анчелотти возглавил «Наполи»
  • 19:40
    • Третьяк: Все идет к тому, что с Воробьевым будет продлен контракт
    Все новости спорта

    Филимонову тревожно за результат сборной России на ЧМ-2018

  • подписаться
    •
    Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов сомневается в том, что команда добьется высокого результата на домашнем чемпионате мира.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • «Черчесов? Тревожно за результат, за то, что будет на футбольном поле. Учитывая, что сборная на 66-м месте в рейтинге ФИФА, — это очень печально. Не знаю, почему никто не бьет в колокола.

    Учитывая уровень нашего футбола, поймал себя на мысли, что когда проиграли французам 3:1, все говорят, что сыграли нормально. Проигрываем дома без шансов, хотя французы не особо напрягались.

    Считаю, что это ненормально. Что нужно предпринять? Надо не говорить о футболе, а заниматься им», — заявил Филимонов в эфире радио «Спорт FM».

    На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

  • По теме
  • Черчесов сумел удивить: Расширенный состав России на ЧМ-2018
  • 11/05/2018 в 19:36
    •
  • Прогноз
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг»
  • 1,76
  • Сегодня в 01:15
    •
    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые крутые концепты автосалона в Женеве-2018Самые надёжные премиальные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мушкетеры» удержат лидерство в своем квартете
  • «Гремио» — «Дефенсор Спортинг». Прогноз и ставки
  • 1,76
    •
  • «Серро Портеньо» оставит «Монагас СК» на последнем месте
  • «Серро Портеньо» — «Монагас СК». Прогноз и ставки
  • 1,83
    •
  • «Тампа-Бэй» или «Вашингтон». Кто составит компанию «Вегасу» в финале Кубка Стэнли?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Факундо Феррейра Футбол Форвард одного касанияРассказываем о Факундо Феррейре, который может продолжить карьеру в России Вчера в 19:040
  • 18:48
    • Талалаев может возглавить «Уфу»
  • 18:18
    • «Арсенал» может подписать вратаря «Байера»
  • 16:26
    • СМИ: «Спартак» и «Локомотив» претендуют на защитника «Зальцбурга»
    Юрий Семин и Мануэл Фернандеш Футбол Жаркое лето СеминаВсе о трансферной кампании чемпиона России Вчера в 13:481
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Австралийское и российское дерби в Страсбуре
  • 4,22
    •
  • 23:36
    • «Тулуза» разгромила «Аяччо» в стыковом матче чемпионата Франции
  • 23:16
    • Обрадович: Сегодня мы показали худший вариант исхода событий
  • 22:49
    • Спаллетти подпишет новый контракт с «Интером»
    Унаи Эмери сделает «Арсенал» тактически более гибким Футбол «Арсенал» безвозвратно прощается с футболом ВенгераЧего ожидать от Эмери в «Арсенале»? Вчера в 05:330
  • 14:48
    • «Краснодар» объявил о договоренности по трансферу Спаича
  • 16:51
    • Срна заявил об уходе из «Шахтера»
  • 16:37
    • «Зенит» пригласит Сарри на экскурсию в Санкт-Петербург
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие