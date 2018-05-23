Филимонову тревожно за результат сборной России на ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной Россиисомневается в том, что команда добьется высокого результата на домашнем чемпионате мира.

«Черчесов? Тревожно за результат, за то, что будет на футбольном поле. Учитывая, что сборная на 66-м месте в рейтинге ФИФА, — это очень печально. Не знаю, почему никто не бьет в колокола.

Учитывая уровень нашего футбола, поймал себя на мысли, что когда проиграли французам 3:1, все говорят, что сыграли нормально. Проигрываем дома без шансов, хотя французы не особо напрягались.

Считаю, что это ненормально. Что нужно предпринять? Надо не говорить о футболе, а заниматься им», — заявил Филимонов в эфире радио «Спорт FM».

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.