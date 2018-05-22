«Сельта» объявила имя нового главного тренер

Аргентинецвозглавил испанскую, сообщает официальный сайт команды из Виго.

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48-летний специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на два года.

Последним местом работы Мохамеда был мексиканский клуб «Монтеррей», в котором он проработал три сезона.

В «Сельте» аргентинский тренер сменил Хуана Карлоса Унсуэ, который был отправлен в отставку из-за недовольства руководства клуба.

По итогам минувшего сезона «Сельта» с 49-ю очками заняла 12-е место в турнирной таблице примеры.