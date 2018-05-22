«Сельта» объявила имя нового главного тренер

Антонио Мохамед
fifa.com
48-летний специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на два года.
Последним местом работы Мохамеда был мексиканский клуб «Монтеррей», в котором он проработал три сезона.
В «Сельте» аргентинский тренер сменил Хуана Карлоса Унсуэ, который был отправлен в отставку из-за недовольства руководства клуба.
По итогам минувшего сезона «Сельта» с 49-ю очками заняла 12-е место в турнирной таблице примеры.
🚨 OFICIAL | Antonio Mohamed, nuevo entrenador del #Celta. ¡Bienvenido! #BenvidoAntonioMohamed— RC Celta (@RCCelta) 22 мая 2018 г.