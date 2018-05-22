Аршавин включен в символическую сборную тура чемпионата Казахстана

Полузащитник алма-атинского «Кайрата»включен в символическую сборную 11-го тура чемпионата Казахстана, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Андрей Аршавин vesti.kz 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В поединке с карагандинским «Шахтером» (2:0) футболист записал на свой счет две голевые передачи.

Символическая сборная 11-го тура КПР выглядит следующим образом: Дмитро Непогодов («Тобол»), Дмитрий Шомко («Астана»), Марин Аничич («Астана»), Милош Стаменкович («Иртыш»), Алдан Балтаев («Кайсар»), Сергей Кисляк («Иртыш»), Карлос Фонсека («Иртыш»), Павел Шабалин («Иртыш»), Марин Томасов («Астана»), Андрей Аршавин («Кайрат»), Адеринсола Эсеола («Акжайык»).

Это уже четвертое попадание для Аршавина в символическую сборную.

После 11-ти матчей чемпионата «Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Астаны» на четыре очка.