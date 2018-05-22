Алаев: Не сомневались в решении ФИФА по «допинговому» делу

Александр Алаев
РФС
«ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причем, иногда не по одному разу.
Аналогичные процедуры имеют место до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами.
Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом», — заявил Алаев изданию «Спорт-Экспресс».