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    Алаев: Не сомневались в решении ФИФА по «допинговому» делу

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    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА о закрытии дела в отношении игроков сборной России по футболу, упомянутых в докладе Макларена.

    Александр Алаев
    Александр Алаев
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  • «ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причем, иногда не по одному разу.

    Аналогичные процедуры имеют место до и после матчей еврокубков и внутреннего чемпионата. В РФС работала специальная комиссия, занимавшаяся этими вопросами.

    Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом», — заявил Алаев изданию «Спорт-Экспресс».

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