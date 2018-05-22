ФИФА не нашла допинговых нарушений в сборной России

в пресс-релизе сообщила, что допинговых нарушений при проверкеобнаружено не было.

Сборная России находится на сборах twitter.com/teamrussia 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Расследование началось после публикации докладов Ричарда Макларена, когда футбольная сборная оказалась под подозрением.

В ФИФА сообщили, что особое внимание было уделено игрокам, которые вызваны в команду на домашний чемпионат мира. Организация завершила расследование и закрыло дело из-за отсутствия явных фактов нарушения антидопингового законодательства.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласилось с выводами ФИФА.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.