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    Промес заявил о желании покинуть «Спартак»

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    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о возможном переходе в клуб из одного из сильнейших чемпионатов Европы.

    Квинси Промес
    Квинси Промес
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  • «Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге. Поэтому, если поступит интересное предложение, я подумаю», — цитирует Промеса NOS.nl.

    Ранее сообщалось, что этой зимой Квинси Промес мог оказаться в АПЛ. Им активно интересовался «Саутгемптон», который предлагал за его переход 25 млн евро.

    По данным СМИ, на лучшего бомбардира РФПЛ также претендуют «Вест Хэм», «Рома», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

    В минувшем сезоне форвард «Спартака» провел 38 матчей, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

    Его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 22 млн евро.

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