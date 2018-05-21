Промес заявил о желании покинуть «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака»рассказал о возможном переходе в клуб из одного из сильнейших чемпионатов Европы.

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«Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге. Поэтому, если поступит интересное предложение, я подумаю», — цитирует Промеса NOS.nl.

Ранее сообщалось, что этой зимой Квинси Промес мог оказаться в АПЛ. Им активно интересовался «Саутгемптон», который предлагал за его переход 25 млн евро.

По данным СМИ, на лучшего бомбардира РФПЛ также претендуют «Вест Хэм», «Рома», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне форвард «Спартака» провел 38 матчей, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 22 млн евро.